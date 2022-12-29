قديروف يقترح محاكمة زيلينسكي في الشيشان

اعتبر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أنه يجب محاكمة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مدينة غروزني عاصمة الشيشان، بعد انتهاء العملية الروسية في أوكرانيا.

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وردّ قديروف على سؤال مقاتلين من منطقة العمليات الخاصة حول المكان الذي يجب أن يحاكم فيه زيلينسكي بعد إخراجه من وكره وانتهاء العملية الروسية، قائلا: "أعتقد أنه من الأفضل محاكمة زيلينسكي في غروزني".وأضاف: "لن تكون هناك عدالة في كييف، ويجب أن تسود العدالة. سنخرجه ونريه أين يجب أن يكون، وننتهي سريعا من هذه الأرواح الشريرة". (روسيا اليوم)