منها اغتيال شيرين أبو عاقلة وحرب أوكرانيا.. كيف تعاملت واشنطن مع أبرز أحداث 2022؟

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ففي قضية اغتيال مراسلة قناة الجزيرة، انتقد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية خليل العناني الموقف الأميركي من القضية ووصفه بالمتخاذل، مشيرًا إلى أن واشنطن تبنّت الرواية الإسرائيلية في البداية، وهي تحاول الآن حفظ ماء وجهها من خلال تحقيق تجريه في عملية الاغتيال، لكن دون توقّع الكثير من الأميركيين، بحكم العلاقة الإستراتيجية التي تربطهم بإسرائيل.



ومن جهته، أكّد الباحث في مركز الدراسات الدولية في واشنطن بسام بربندي أن قضية شيرين لن تكون أولوية في علاقة إسرائيل والولايات المتحدة. شهد عام 2022 أحداثًا سياسية عدة هيمنت على اهتمام الأميركيين والعالم، أبرزها اغتيال الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة من طرف الجيش الإسرائيلي، وحرب روسيا على أوكرانيا، والانتخابات النصفية الأميركية. وقد ركّزت حلقة برنامج "من واشنطن" الضوء على طريقة تعاطي الإدارة الأميركية مع تلك الأحداث والقضايا.ففي قضية اغتيال مراسلة قناة الجزيرة، انتقد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية خليل العناني الموقف الأميركي من القضية ووصفه بالمتخاذل، مشيرًا إلى أن واشنطن تبنّت الرواية الإسرائيلية في البداية، وهي تحاول الآن حفظ ماء وجهها من خلال تحقيق تجريه في عملية الاغتيال، لكن دون توقّع الكثير من الأميركيين، بحكم العلاقة الإستراتيجية التي تربطهم بإسرائيل.ومن جهته، أكّد الباحث في مركز الدراسات الدولية في واشنطن بسام بربندي أن قضية شيرين لن تكون أولوية في علاقة إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي موضوع حرب روسيا على أوكرانيا التي هيمنت على اهتمام واشنطن، قال بربندي إن الديمقراطيين والجمهوريين يتفقون على دعم أوكرانيا بالسلاح، رغم أن الجمهوريين لديهم أسئلة متكررة حول حدود هذا الدعم، وحول الطريقة التي يمكنهم من خلالها هزيمة روسيا التي يراها الحزبان عدوًا لبلادهم، مؤكدًا أن الصورة ستتضح أكثر خلال العالم المقبل.



أما العناني فوصف حرب روسيا على أوكرانيا بأنها حدث عالمي كبير، وقال إن هناك اتفاقًا بين الجمهوريين والديمقراطيين على دعم أوكرانيا، وأن 90 مليار دولار هي قيمة المساعدات المقدمة لكييف حتى الآن، مشيرًا إلى وجود حديث متكرر لدى المسؤولين الأميركيين حول مسألة التفاوض بين موسكو وكييف، لكن المشكلة تتعلق بحجم مطالب الطرفين الروسي والأوكراني.

وحول منظور الأميركيين لملف سوريا والوجود الروسي هناك، أوضح الباحث في مركز الدراسات الدولية في واشنطن أن الأميركيين سمحوا بالوجود الروسي في سوريا لاعتقادهم أن أي مغامرة تقوم بها روسيا ستكون مستنقعًا لها. (الجزيرة)