الجمهوريون يتعهّدون بمحاسبة بايدن لهذه الأسباب

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تعهّد الأعضاء الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي بمحاسبة الرئيس جو بايدن، على تأثيره في دعم شركات عائلته التجارية.وأشارت اللجنة إلى أن البيت الأبيض يعرقل تحقيقات الكونغرس في العديد من القضايا، بما في ذلك أزمة الحدود، تهريب العقاقير المخدرة، انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، منشأ فيروس كورونا وتأثير بايدن على أعمال الشركات العائلية.يذكر أنه اعتباراً من 3 كانون الثاني المقبل، سيبدأ العمل على التشكيلة الجديدة لمجلس النواب الأميركي التي يحصل فيها الحزب الجمهوري على الأغلبية.