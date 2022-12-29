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عربي-دولي

بوتين يضاعف غوّاصاته النووية

Lebanon 24
29-12-2022 | 17:00
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تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعمل على زيادة وتيرة تشييد السفن الحربية الجديدة ومضاعفة عددها.
وعشية تحدثه مع نظيره الصيني شي جينبينغ لبحث مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، تسريع وتيرة تشييد الغواصات النووية والسفن الحربية الجديدة والعمل على زيادة عددها، في وقت عكفت إدارة غريمهما الأميركي جو بايدن على تحجيم قدرة إيران على إنتاج وتسليم الطائرات المسيّرة لاستخدامها في تأجيج حرب أوكرانيا.
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وأكد بوتين، خلال مراسم رفع العلم على الغواصة النووية "جنرال سوفورف" والسفينة "غراد" المزودة بصواريخ قصيرة المدى، أنه سيعمل على تدريب البحارة على أساس الخبرة المكتسبة من العملية العسكرية الخاصة، وأن روسيا ستبذل قصارى جهدها لحماية مصالحها في محيطات العالم.
وقال بوتين: "أؤكد أننا سنزيد وتيرة وحجم بناء السفن من مختلف الأنواع، وتجهيزها بأحدث الأسلحة، وإجراء التدريبات العملياتية والقتالية للبحارة، مع مراعاة الخبرة المكتسبة، بما في ذلك من العملية العسكرية الخاصة. والقيام بكل ما هو ضروري لضمان أمن روسيا بشكل موثوق، وحماية مصالحنا الوطنية في محيطات العالم".

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