ما السبيل لتجنب حرب باردة جديدة في حقبة متعدّدة الأقطاب؟

كتبت "فوراين أفيرز": يشهد العالم نقطة تحوّل تاريخية، جاءت حرب العدوان الروسية ضد أوكرانيا لتنهي حقبة كاملة، فقد نشأت قوى جديدة أو عادت إلى الواجهة، بما في ذلك الصين القوية اقتصادياً والصارمة سياسياً، ففي هذا العالم الجديد والمتعدد الأقطاب، تتنافس دول ونماذج حُكم مختلفة على السلطة والنفوذ. تبذل ألمانيا من جهتها قصارى جهدها للدفاع عن نظام دولي مبني على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتتوقف ديموقراطيتها وأمنها وازدهارها على الجمع بين السلطة والقواعد المشتركة، ولهذا السبب، تريد ألمانيا أن تتحول إلى ضامنة للأمن الأوروبي بالشكل الذي يتوقعه حلفاؤنا، وأن تصبح بانية جسور داخل الاتحاد الأوروبي، وتدافع عن الحلول المتعددة الأطراف لمعالجة المشاكل العالمية، إنها الطريقة الوحيدة التي تسمح لألمانيا بتجاوز الانقسامات الجيوسياسية المعاصرة.

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لا تقتصر نقطة التحول على الحرب في أوكرانيا أو مسألة الأمن الأوروبي، بل تتعلق المسألة الأساسية بالسؤال التالي: كيف نستطيع، نحن كأوروبيين واتحاد أوروبي، أن نبقى لاعبين مستقلين في عالم متعدد الأقطاب؟

تستطيع ألمانيا وأوروبا أن تشاركا في الدفاع عن نظام دولي قائم على قواعد محددة من دون الرضوخ للفكرة القائلة إن العالم محكوم مجدداً بالانقسام بين الكتل المتنافسة، يعطينا تاريخ بلدنا مسؤولية خاصة لمحاربة قوى الفاشية، والاستبداد، والإمبريالية، ففي الوقت نفسه، تمنحنا تجربة الانقسام إلى نصفَين خلال المنافسات الأيديولوجية والجيوسياسية تقديراً خاصاً لمخاطر أي حرب باردة جديدة.



