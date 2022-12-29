ما مسار أي غزو صيني محتمل لتايوان؟

كتبت "فوراين بوليسي": يشرف الخبير البريطاني في الألعاب الحربية، الرائد توم موات، على تجارب يرسم فيها سيناريو احتلال الصين جزر كينمن خلسةً، فتقرر الولايات المتحدة إرسال أسلحة متطورة جديدة إلى تايوان، وتدافع تايوان عن "كينمن" وجزرها الساحلية البعيدة الأخرى عبر الألغام البحرية، وتردّ الصين بقوة عبر فرض حصار جوي وبحري، فتفصل سكان تايوان عن العالم الخارجي.

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"إنه عام 2025، حيث تحاصر الصين تايوان، وتطوّق حاملات الطائرات والغواصات والطائرات الحربية الجزيرة وتمنع وصول المعدات إليها، باستثناء المساعدات الإنسانية، وتحوم بوارج الأميركيين والتايوانيين والحلفاء في الجوار، لكنّ المحادثات المحتدمة تتعثر، وسرعان ما يبدأ غزو دموي، كيف وصل الوضع إلى هذا الحد؟" يراقب الرائد توم موات هذا السيناريو بقلق. لا تتطور الأحداث بهذه الطريقة عموماً، فقد سبق أن أشرف هذا الخبير البريطاني في الألعاب الحربية على تجارب محاكاة من هذا النوع، وعند مقارنة طموحات الصين التي تسعى إلى فرض سيطرتها بالتزام جارتها الديموقراطية بالحُكم الذاتي، يقترب الصراع من الاندلاع بشكل عام، ثم يتراجع الجميع، لكن يقول موات إن الصين أصدرت هذه المرة سيلاً من التصريحات ويبدو أن الحرب في أوكرانيا غيّرت الموازين. يطوّر موات ألعاباً حربية منذ عام 1988، لكنه عاد وعدّل قواعده مع مرور الوقت بناءً على أبحاث أكاديمية حول سحب المعلومات من مصادر خارجية، وأدى الأدوار، ونشر التوقعات، فبرأيه أن اللعبة الطبيعية تتطلب نحو ثلاث ساعات، ويُفترض ألا تدوم لأكثر من يوم واحد لأن نطاق الاحتمالات يتوسّع كلما طالت مدة اللعبة، مما يعني تراجع فرصة التوصل إلى الاحتمالات المنشودة.

يقول ديفيد شلاباك، خبير الألعاب الحربية في "مؤسسة راند": "غالباً ما يستعمل الدبلوماسيون والمحللون السياسيون وكبار المسؤولين العسكريين هذا النوع من الألعاب اللوحية المصفوفة لاكتشاف مسار تطور الصراعات وتحديد معالم العمليات التي يعترفون بوجودها لكنهم يترددون في تقبّلها، وسيكون تشجيعهم على فهم قناعاتهم غير المعلنة بشأن العالم بالغ الأهمية".



