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عربي-دولي

طريق وعرة للدبلوماسية قبل انفراج العلاقات الأميركية - الصينية

Lebanon 24
29-12-2022 | 18:30
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كتبت "ذي دبلومات": شددت الصين والولايات المتحدة معاً على ضرورة الاستثمار في آلياتهما الدبلوماسية حديثاً، فقد تسعى بكين إلى توسيع نفوذها الدبلوماسي لزيادة تأثيرها العالمي، لكن واشنطن أعلنت في الفترة الأخيرة إنشاء "مكتب التنسيق بشأن الصين" في وزارة الخارجية الأميركية، وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة فاعلية الدبلوماسية الأميركية لأن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة لا يمكن التحكم بها عبر المقاربة المكتبية الثنائية فحسب"، برأي مسؤول رفض الإفصاح عن هويته. وتأتي هذه التطورات بعد أول لقاء مباشر بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ في بالي بإندونيسيا، في منتصف تشرين الثاني.
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قد يُعتبر هذا اللقاء بحد ذاته خبراً إيجابياً، لكن تتعدد الأسباب المحتملة التي تنذر بتجدد التوتر بين البلدين قريباً، أبرزها احتمال نشوب صراع صيني أميركي بسبب مضيق تايوان، إذ يتجادل صانعو السياسة السابقون والخبراء حول الموقف الأميركي المناسب في حال تعرّضت المنطقة للغزو، ولن يكون اجتماع واحد (حتى لو حصل على أعلى المستويات) كافياً لحل الخلافات وبناء علاقة قائمة على تكثيف التعاون.
لكن الجهود الرامية إلى استئناف التواصل الدبلوماسي المباشر بين واشنطن وبكين بعد احتدام المنافسة (أو حتى اندلاع خصومة كبرى أو صراع مباشر بينهما على المستوى الدولي) لا تُعتبر تطوراً جديداً أو استثنائياً في تاريخ العلاقات الأميركية الصينية، فقد سبق أن دارت محادثات على مستوى السفراء بين منتصف الخمسينيات وبداية الستينيات، حين خَلَت العلاقات بين جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة من أي تواصل دبلوماسي رسمي.
كانت بداية أول أزمة في مضيق تايوان، في عام 1954، العامل المُحفِّز للمحادثات، وأوضح المؤرخان الصينيان تشانغ بايجا وجيا تشيغو أن الهدف الأساسي من المحادثات الصينية الأميركية كان يتعلق بتخفيف التوتر وإخماده بعد انتهاء الأزمة، وتوقّع القادة الصينيون أن تُمهّد تلك المحادثات لإطلاق مفاوضات أخرى وحصول تحسّن عام في العلاقات الثنائية، لكن الولايات المتحدة كانت تهدف في المقام الأول إلى استبعاد احتمال أن تلجأ جمهورية الصين الشعبية إلى استعمال القوة ضد تايوان وإثبات التزام واشنطن تجاه حلفائها المعادين للشيوعية في المنطقة.

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