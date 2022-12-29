قصف روسي فجرا على كييف وخيرسون.. ومدن أوكرانية غارقة في الظلام

قصفت طائرات مسيرة مواقع في العاصمة كييف فجر اليوم الجمعة وسمع دوي عدة انفجارات فيما أطلقت المضادات الجوية لصد الهجوم، وفق ما أفادت مصادر ميدانية في أوكرانيا .

كما تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بمنطقة في خيرسون في الساعات الأولى من صباح اليوم وسط أنباء عن سماع دوي ثلاثة انفجارات على الأقل.

انقطاع الكهرباء وسط تدني درجات الحرارة

وفي السياق، أعلن الرئيسُ الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن معظمَ مناطقِ بلادِه تعاني من انقطاع الكهرباء وسط انخفاضٍ كبير في درجات الحرارة بعد الهجمات الصاروخية، التي استهدفت جميعَ أنحاءِ البلاد.

كما تحدث زيلينسكي عن صعوبة الوضع في جبهات باخموت وسوليدار شمال دونيتسك، مشيرا إلى أن القوات الروسية تسعى إلى الاستيلاء على منطقة دونيتسك قبل حلول العام الجديد.

معدات عسكرية بريطانية جديدة

الى ذلك، أرسلت بريطانيا معدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا تضمنت أجهزة إبطال مفعول القنابل والألغام لمساعدتها على تطهير الأراضي والمباني من بقايا الذخائر والصواريخ التي لم تنفجر جراء القصف الروسي. (العربية)