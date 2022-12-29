البرازيل تعلن حداداً رسميا لمدة 3 أيام على بيليه

أعلن الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو، الحداد الرسمي ثلاثة أيام على وفاة لاعب كرة القدم الأسطوري بيليه، في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية.





وجاء في المرسوم: "الحداد الرسمي قد أُعلِن في كل أنحاء البلاد.. في بادرة تكريمية بعد وفاة إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، بيليه، إثر معاناة مع مرض السرطان عن عمر ناهز 82 عاما".

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وقال الرئيس البرازيلي، عبر حسابه على تويتر: "كيف نحزن على رحيل رجل حمل من خلال كرة القدم اسم البرازيل إلى العالم".

وتابع: "بيليه حول كرة القدم إلى فن وفرح".



بدوره كتب الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على "تويتر": "لم يكن هناك رقم 10 في قيمة وقامة بيليه، شكرا لك بيليه".

وكان أسطورة كرة القدم البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف بـ "بيليه"، قد توفي مساء الخميس، في أحد مستشفيات ساو باولو، عن عمر ناهز 82 عاما. (سبوتنيك + سكاي نيوز)