حزمة جديدة من الدعم البريطاني إلى أوكرانيا.. ماذا تضمنت؟

منحت بريطانيا أمس الجمعة أوكرانيا أكثر من 1000 جهاز للكشف عن المعادن، و100 من معدات إبطال مفعول القنابل للمساعدة في تطهير حقول الألغام، وذلك في أحدث دعم عسكري تتلقاه كييف في الصراع مع روسيا.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان: "استخدام روسيا للألغام الأرضية واستهداف البنية التحتية المدنية يؤكد القسوة المروعة لهجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف: "ستساعد هذه الحزمة الأخيرة من الدعم البريطاني أوكرانيا على تطهير الأراضي والمباني بأمان بينما تستعيد أراضيها".

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن أجهزة الكشف عن المعادن، التي تصنعها شركة فالون الألمانية، يمكن أن تساعد القوات الأوكرانية في تأمين الطرق من خلال المساعدة في إزالة مخاطر المتفجرات، بينما يمكن لمعدات إبطال القنابل نزع فتيل الذخائر غير المنفجرة.

وكشف والاس، الخميس، أن بريطانيا ستخصص 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.77 مليار دولار) مساعدات عسكرية لأوكرانيا في عام 2023، وهو ما يعادل المبلغ الذي قدمته هذا العام. (العربية)