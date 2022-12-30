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عربي-دولي

وصفه بـ "الصديق".. بايدن: سنواصل العمل مع نتنياهو

Lebanon 24
30-12-2022 | 02:30
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، أنه سيتعاون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصفه بـ"الصديق"، الا انه أكد معارضة السياسات التي تشكّل خطرا على حل الدولتين مع الفلسطينيين.

 

وقال بايدن في بيان: "أتطلع للعمل مع رئيس الوزراء نتنياهو الذي كان صديقي على مدى عقود، للتعامل بشكل مشترك مع التحديات والفرص التي تواجه إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الإيرانية".

 

وأضاف: "كما فعلنا طوال عهدي، ستواصل الولايات المتحدة دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تشكّل خطرا على قابلية تحقيقه أو تتناقض مع مصالحنا المتبادلة وقيمنا".

 

إلى ذلك، هاجمت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الخميس، الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو، قائلة إن أجندتها "تشكل تهديدا وجوديا للشعب الفلسطيني وحقوقه".

 

وذكرت الوزارة في بيان أن سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة تقوم على "الضم والعنف والعنصرية والتحريض على التطهير العرقي".

 

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع حكومة وصفتها بأنها ترتكب "جرائم دولية".

 

من جانبه، قال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند ، إن الأمم المتحدة ستواصل دعم الإسرائيليين والفلسطينيين لتحقيق السلام في إطار حل الدولتين.

 

وعبّر وينسلاند في حسابه على تويتر عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو. (العربية)

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