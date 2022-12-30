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عربي-دولي

فضيحة جنسية بمشاركة أعضاء البرلمان البريطاني.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-12-2022 | 03:00
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تم رصد أعضاء في البرلمان البريطاني وهم يتعاملون مع عاملات في "صناعة الجنس"، وذلك خلال زياراتهم الخارجية، وفق ما كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية.

 

وكتب المعلّق هنري زيفمان في مقالة نشرتها الصحيفة: "قام نواب من البرلمان البريطاني، بعقد لقاءات مع بعض العاملات في الجنس، وذلك خلال زياراتهم الخارجية".

 

ووفقا له، تم تحذير هؤلاء البرلمانيين، من أن مثل هذا السلوك، يشكل خطرا عليهم بسبب احتمال تعرضهم للابتزاز.

 

ويرى كاتب المقالة، أن مثل هذه الاتهامات، ستثير تساؤلات إضافية حول الغرض من المجموعات البرلمانية متعددة الأحزاب (APPG)- وهي هيئات غير رسمية للنواب والأقران الذين يجتمعون لمناقشة مواضيع محددة.

 

ويؤكد المعلق، أن بعض هذه المجموعات تقوم بتنظيم رحلات عمل بشكل يتم فيها دفع جميع النفقات من الميزانية.

 

 ووفقا له، هذه الرحلات بالذات تستخدم في بعض الأحيان للترفيه عن المشاركين فيها وذلك على نفقة دافعي الضرائب البريطانيين.

 

وقال مصدر حكومي لم يذكر اسمه للصحيفة معلقا على الموضوع: "مثل هذا السلوك المشين يثير الذهول فعلا".

 

وأضاف المصدر، أن وقوع صور أو أدلة أخرى عن مثل هذه التصرفات من جانب البرلمانيين البريطانيين في أيدي ممثلي دولة معادية، قد يتحول إلى مشكلة كبيرة بالنسبة لبريطانيا. (روسيا اليوم)

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