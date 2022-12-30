بصعوبة طائرة عسكرية أميركية تتجنب الاصطدام بمقاتلة صينية.. هذا ما حصل

تجنبت طائرة عسكرية أميركية بصعوبة الاصطدام بمقاتلة صينية كانت تحلق على بعد أمتار قليلة منها فوق بحر الصين الجنوبي، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.

ووقعت الحادثة في 21 كانون الأول الجاري، حيث أجرى طيار مقاتلة تابعة للبحرية الصينية من طراز J-11 مناورة خطيرة عندما اقترب من طائرة أميركية من طراز "آر-سي 135"، وفق ما ذكرت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأميركية في بيان.

وحلق الطيار الصيني أمام مقدمة طائرة الاستطلاع الأميركية وعلى مسافة تقل عن 6 أمتار منها "ما أجبر آر سي-135 على تنفيذ مناورات مراوغة لمنع الاصطدام"، بحسب الجيش.

وكانت طائرة آر-سي 135 "تجري بشكل قانوني عمليات روتينية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي" وفقا للقيادة الأميركية.

يأتي تجنب هذا التصادم الوشيك في وقت شرعت الصين في استعراضات للقوة خلال الآونة الأخيرة، وفقا لفرانس برس. (سكاي نيوز)