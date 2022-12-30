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عربي-دولي

ليست غارة بل طوفان: إطلاق صفارات الإنذار.. ماذا يجري في جدة؟ (فيديو)

Lebanon 24
30-12-2022 | 02:09
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للمرة الأولى وصلت رسالة "صفارة إنذار صوتية" من المنصة الوطنية للإنذار المبكر لسكان جدة على هواتفهم المحمولة بعد هطول الأمطار الغزيرة.

 

وتفاجأ سكان جدة برسالة إنذار تحذرهم من هطول أمطار غزيرة تتطلب أخذ الحيطة والحذر والبقاء في مكان آمن والالتزام بتعليمات الدفاع المدني والجهات المعنية عبر وسائل الإعلام المختلفة.

 

 
 

وشهدت محافظة جدة في السعودية مساء أمس الخميس هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية.

 

وتم تداول فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدوي صفارات الانذار التي تنذر باشتداد الطوفان في جدة.

 

 

 

 

 

وحذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية من توقعات سقوط الأمطار على أجزاء من السعودية، وتندرج الأمطار في السعودية من متوسطة إلى غزيرة على 10 مناطق في السعودية، لتصل في ذروتها إلى يومي الجمعة والسبت. صفارات الانذار تنذر باشتداد الطوفان في جدة الآن والسلطات تأمر بإخلاء الشوارع لان الطرقات بدأت تغرق. (وكالات)

عربي-دولي

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