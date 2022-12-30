ليست غارة بل طوفان: إطلاق صفارات الإنذار.. ماذا يجري في جدة؟ (فيديو)

للمرة الأولى وصلت رسالة "صفارة إنذار صوتية" من المنصة الوطنية للإنذار المبكر لسكان جدة على هواتفهم المحمولة بعد هطول الأمطار الغزيرة.

وتفاجأ سكان جدة برسالة إنذار تحذرهم من هطول أمطار غزيرة تتطلب أخذ الحيطة والحذر والبقاء في مكان آمن والالتزام بتعليمات الدفاع المدني والجهات المعنية عبر وسائل الإعلام المختلفة.

#صوت_الانذار

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بعد هطول الأمطار الغزيرة على مدينة جدة .. لأول مرة يصل للمواطنين والمقيمين صفارة إنذار على هواتفهم المحمولة https://t.co/aBatauOISS pic.twitter.com/bmrWJ9tnhu — صحيفة المرصد (@marsdnews24) December 29, 2022

وشهدت محافظة جدة في السعودية مساء أمس الخميس هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية.

وتم تداول فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدوي صفارات الانذار التي تنذر باشتداد الطوفان في جدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية من توقعات سقوط الأمطار على أجزاء من السعودية، وتندرج الأمطار في السعودية من متوسطة إلى غزيرة على 10 مناطق في السعودية، لتصل في ذروتها إلى يومي الجمعة والسبت. صفارات الانذار تنذر باشتداد الطوفان في جدة الآن والسلطات تأمر بإخلاء الشوارع لان الطرقات بدأت تغرق. (وكالات)