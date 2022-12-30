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عربي-دولي

ماذا أعلن بوتين عن زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا؟

Lebanon 24
30-12-2022 | 05:30
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه يتوقع قيام نظيره الصيني شي جينبينغ بزيارة دولة إلى روسيا في ربيع عام 2023.

وفي تصريحات، في بداية اجتماع عبر رابط فيديو بين الزعيمين بثت على التلفزيون الرسمي، قال بوتين إن أهمية العلاقات الروسية الصينية تتزايد كعامل استقرار في العالم.
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وأضاف الرئيس الروسي: "سنواصل التعاون مع الصين في المجال العسكري والتنسيق في الساحات الدولية. إنّ روسيا ستواصل الدفاع عن مواقفها ومصالحها".

وتطرّق بوتين إلى حجم التبادل التجاري مع الصين، مشيراً إلى أنه نما بنسبة 25 % تقريبا وأنه سيصل إلى مستوى 200 مليار دولار.

كما أشار إلى أن روسيا احتلت المركز الثاني في إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الصين، وأوضح أن بلاده ستزيد من مستويات ضخ الغاز إلى الصين في العام المقبل.

من ناحيته، قال الرئيس الصيني "شراكتنا مع روسيا تتطور بشكل واسع وتظهر متانة العلاقة بين البلدين".

وأكد شي جينبينغ أن بلاده ستواصل "التعاون مع روسيا في المجالات الاقتصادية والتجارة"، مضيفا أن "التعاون مع روسيا يصب في صالح الشعبين".

وقال شي إن الصين مستعدة لرفع مستوى التفاعل السياسي مع روسيا وأن تكون شريكة دولية في ظل الوضع العالمي الصعب.
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