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عربي-دولي
هجوم "إرهابي" يستهدف عمال حقل نفطي في شرق سوريا
Lebanon 24
30-12-2022
|
06:30
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قتل 10 من عمال حقل نفطي في شرق سوريا وأصيب اثنان آخران جراء "اعتداء" استهدف 3 حافلات كانت تقلهم، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الجمعة.
وأوردت الوكالة: "قتل 10 عمال وإصيب اثنان آخران جراء اعتداء إرهابي استهدف ثلاث حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي في دير الزور".
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ولم تحدّد "سانا" طبيعة الاعتداء أو الجهة التي تقف خلفه، إلا أن المرصد السوري لحقوق الانسان اتهم "خلايا تابعة لداعش بتنفيذ الهجوم" قرب الحقل النفطي الواقع في ريف دير الزور الغربي.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "الهجوم بدأ بتفجير عبوات ناسفة لدى مرور الحافلات، قبل أن يبادر عناصر التنظيم الى إطلاق الرصاص عليها".
ويقع حقل التيم النفطي تحت سيطرة الحكومة السورية غربي نهر الفرات.
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