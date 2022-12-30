ميانمار.. الزعيمة أونغ سان سو تشي تُدان بالفساد مرة جديدة!

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وبذلك يبلغ مجموع أحكام السجن الصادرة ضدها 33 سنة بعد سلسلة من المحاكمات ذات الطابع السياسي منذ أن أطاح الجيش بحكومتها المنتخبة في شباط عام 2021.وحكمت محكمة عسكرية في بورما، الجمعة، بالسجن سبع سنوات على سو تشي، في ختام محاكمة استمرت 18 شهراً للحائزة على جائزة نوبل للسلام.وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن المعارضة الشهيرة بدت "بصحة جيدة"، موضحاً أن الحكم الذي صدر الجمعة على سو تشي (77 عاما) يتعلق بـ5 تهم مرتبطة بقضية استئجار مروحية وصيانتها تسببت "بخسائرة للدولة".وقد تنهي سو تشي بذلك في السجن حياة تتميز بكفاحها من أجل الديمقراطية.وإلى جانب هذا، فقد ذكر مصدر طالباً عدم كشف هويته أن "كل القضايا انتهت ولم تعد هناك اتهامات موجهة إليها". وبذلك يفترض أن تمضي سو تشي 33 عاما في السجن في ختام هذه المحاكمات.ومن الفساد إلى التزوير الانتخابي وانتهاك أسرار الدولة وقيود مكافحة كوفيد، أدينت سو تشي منذ بدء الإجراءات القانونية في حزيران 2021، بجرائم عدة.ويفتح انتهاء محاكمتها التي دانتها منظمات حقوقية معتبرة أنها سياسية، مرحلة من عدم اليقين في بورما، مع احتمال إجراء انتخابات في 2023 وعد بها العسكريون لاكتساب شرعية.وتضمنت القضية التي انتهت، الجمعة، خمس جرائم بموجب قانون مكافحة الفساد وأعقبت إدانات سابقة في سبع تهم أخرى بالفساد، كل منها يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما والغرامة.كما أدينت بارتكاب جرائم أخرى، بما في ذلك الاستيراد غير القانوني وحيازة أجهزة اتصال لاسلكية، وانتهاك قيود فيروس كورونا، وانتهاك قانون الأسرار الرسمية للبلاد، والتحريض على الفتنة وتزوير الانتخابات.وبحسب القرارات، فقد صدرت على سو تشي أحكام بالسجن 26 سنة في جميع إداناتها السابقة.ويقول أنصار سو تشي ومحللون مستقلون إن التهم العديدة الموجهة إليها وحلفائها هي محاولة لإضفاء الشرعية على استيلاء الجيش على السلطة مع إقصائها عن السياسة قبل الانتخابات الموعودة في العام المقبل.وفي تهم الفساد الخمس الواردة، الجمعة، يزعم أن سو تشي أساءت استخدام منصبها وتسببت في خسارة الدولة أموالا من خلال عدم اتباع اللوائح المالية في منح الإذن لـ"وين مينت آي"، وهو عضو في حكومتها السابقة، بغرض شراء مروحية وصيانتها.