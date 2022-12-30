وفاة والدة رئيس وزراء عن عمر ناهز 100 عام

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توفيت هيرابين مودي، والدة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 100 عام.ونشر ناريندرا مودي صورة لوالدته عبر صفحته في "تويتر"، قائلا إنها "علمته العمل بذكاء والعيش بنقاء".وشارك رئيس الوزراء الهندي في مراسم حرق جثة والدته، في غانديناغار بولاية غوجارات الغربية، حيث عاشت. (سكاي نيوز)