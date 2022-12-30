Advertisement

عربي-دولي

وفاة والدة رئيس وزراء عن عمر ناهز 100 عام

Lebanon 24
30-12-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1024496-638080056254072163.jpg
Doc-P-1024496-638080056254072163.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفيت هيرابين مودي، والدة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 100 عام.

ونشر ناريندرا مودي صورة لوالدته عبر صفحته في "تويتر"، قائلا إنها "علمته العمل بذكاء والعيش بنقاء".
Advertisement

وشارك رئيس الوزراء الهندي في مراسم حرق جثة والدته، في غانديناغار بولاية غوجارات الغربية، حيث عاشت. (سكاي نيوز)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2022-12-30
18:48 | 2022-12-30
18:30 | 2022-12-30
17:50 | 2022-12-30
16:59 | 2022-12-30
16:55 | 2022-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website