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عربي-دولي

هل وصل متحوّر "يوم القيامة" الجديد إلى هذه الدولة العربيّة؟

Lebanon 24
30-12-2022 | 07:13
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أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان في مصر، عدم ظهور متحورات جديدة لكورونا في البلاد، لافتا إلى أن الوضع الوبائي للفيروس مستقر ولا داعي للقلق.

وعما يثار حول ظهور متحور "يوم القيامة" الجديد، أوضح المصدر أن المتحورات الجديدة التي تظهر ليست بالخطورة الشديدة. 
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وأضاف أن "متحور يوم القيامة، يهاجم الجهاز التنفسي بشكل أقل عن غيره لكن لديه قدرة على الانتشار بشكل كبير وفقا للمعلومات التي وردت إلينا من الصين والمواقع الرسمية". (روسيا اليوم)
 
 
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