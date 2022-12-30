لماذا اختار أحمدي نجاد الصمت تجاه الاحتجاجات في إيران؟

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كان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد يختار أشد العبارات في انتقاد السلطات الايرانية والحرس الثوري في السنوات الأخيرة، إلا أنه منذ فترة اختار الصمت فجأة ولم يتخذ أي موقف رافض أو مساند للاحتجاجات.يقول أميري فر، الشخصيّة المقرّبة السابقة من أحمدي نجاد: "أنا لم أتواصل معه منذ عدة سنوات، لكنني أعلم أنه بعد أن توقع فرض الإقامة الجبرية عليه وانتظر حصوله على مقعد في مجلس تشخيص مصلحة النظام، تحدث للقوى السياسية القريبة منه بعدم اتخاذ أي موقف بأي شكل من الأشكال في الاحتجاجات المستمرة". (العربية)