حريق كبير في مدينة جدة في السعوديّة

اندلع حريق كبير في مهرجان "سيتي بارك"، الواقع على امتداد شارع فلسطين شرقا في محافظة جدة السعودية.



وشوهدت ألسنة النيران والدخان المتصاعدة من الحريق من على مسافات بعيدة في موقع المهرجان، والذي يضم عددا من الألعاب الكهربائية والأكشاك لبيع الملابس والمستلزمات الأخرى.(روسيا اليوم)

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