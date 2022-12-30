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عربي-دولي

قتلى وجرحى في انفجار في تركيا... وهذا ما كشفته المعلومات الأوليّة عن الحادث (فيديو وصور)

Lebanon 24
30-12-2022 | 09:06
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أعلن والي ولاية آيدين في جنوب غرب تركيا، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين أحدهم في حالة خطرة، في انفجار حدث داخل مطعم في منطقة ألتن تاش.
 
 
وبحسب المعلومات الرسمية الأولية، فإن الحادث ناتج عن انفجار أسطوانة غاز خلال تبديلها في المطعم. (روسيا اليوم)
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