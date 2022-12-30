قتلى وجرحى في انفجار في تركيا... وهذا ما كشفته المعلومات الأوليّة عن الحادث (فيديو وصور)

Aydın'ın Nazilli İlçesinde bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı#DengeMedya pic.twitter.com/GUd0w9PO90
— tvDEN (@tvden09) December 30, 2022
Aydın'ın Nazilli İlçesinde bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı#DengeMedya pic.twitter.com/GUd0w9PO90
Son dakika!
Restoranda patlama: Çok sayıda ölü var! https://t.co/WwL029mEDD#Aydın #Nazilli #SONDAKIKA #SonDakika pic.twitter.com/c0Y1qSLaSE
— SonKaleİzmir (@sonkaleizmir) December 30, 2022
Son dakika!
Restoranda patlama: Çok sayıda ölü var! https://t.co/WwL029mEDD#Aydın #Nazilli #SONDAKIKA #SonDakika pic.twitter.com/c0Y1qSLaSE