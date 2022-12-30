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عربي-دولي

إحباط محاولتيّ تهريب حوالي 3 ملايين قرص من الكبتاغون في السعودية (فيديو)

Lebanon 24
30-12-2022 | 11:30
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أحبطت السلطات السعودية محاولتي تهريب أكثر 2.9 مليون قرص من مخدر الكبتاغون، كانت مُخبأة في كابلات كهربائية وردت عبر منفذي الربع الخالي والحديثة. (سبوتنيك)
 
 
 
 

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