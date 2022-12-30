إحباط محاولتيّ تهريب حوالي 3 ملايين قرص من الكبتاغون في السعودية (فيديو)

#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك تُحبط محاولتي تهريب أكثر من 2,9 مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذي الربع الخالي والحديثة، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة.



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