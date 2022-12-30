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إقتصاد

وصول ناقلة محملة بمليون برميل من النفط إلى سوريا

Lebanon 24
30-12-2022 | 12:30
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وصلت ناقلة محملة بنحو مليون برميل من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا.

وقالت مصادر إنّه "من المتوقع عودة مصفاة بانياس للعمل خلال اليومين المقبلين". (روسيا اليوم)
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