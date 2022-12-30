وصول ناقلة محملة بمليون برميل من النفط إلى سوريا

وصلت ناقلة محملة بنحو مليون برميل من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا.



وقالت مصادر إنّه "من المتوقع عودة مصفاة بانياس للعمل خلال اليومين المقبلين". (روسيا اليوم)

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