زاخاروفا: قانون الإعلام الأوكراني الجديد يشرعن قمع الإعلام

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قانون الإعلام الأوكراني الجديد يشرعن قمع وسائل الإعلام في أوكرانيا ويضيّق الخناق عليها.

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وكتبت زاخاروفا على "تيليغرام": "هناك الكثير من الأشياء التي تبهر أكثر مناضل من أجل الديمقراطية من الطراز الغربي.. عمليا الحديث يدور حول تشريع قمع وسائل الإعلام".وأشارت إلى أنه من الآن فصاعدا يمكن للسلطات الأوكرانية أن تفعل ما تشاء، وتحظر وسائل الإعلام بدون قرار قضائي أو تحقيق، ومخالفة كل من يسمح لنفسه بتصريحات تخالف المبادئ التوجيهية المعتمدة.واعتبرت زاخاروفا أن فلاديمير زيلينسكي اختار أن يوقع القانون الفاضح في فترة الأعياد الغربية لتفادي انتقادات دول الغرب. (روسيا اليوم)