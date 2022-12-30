حزب "البديل من أجل ألمانيا" يطالب بحل سلمي في أوكرانيا

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قال تينو كروبالا، الرئيس المشارك في حزب "البديل من أجل ألمانيا"، إنه من الأجدى السعي للتوصل إلى حل دبلوماسي في أوكرانيا، عوضا عن المطالبة بتزويد كييف بدبابات ألمانية.وطالب في وقت سابق، فريدريك ميرز، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني المعارض، الحكومة الألمانية بتزويد أوكرانيا بدبابات غربية الصنع.وعلق كروبالا على أقوال خصمه السياسي في بيان لحزب البديل من أجل ألمانيا وقال: "كلما زاد عدد الأسلحة الثقيلة التي يستخدمها الناتو وشركاؤه في المنطقة، يموت المزيد من الجنود الشباب بلا وعي، لذلك، أرحب بمبادرة وزير خارجية أوكرانيا ديمتري كوليبا لعقد قمة سلام تحت رعاية الأمم المتحدة".وشدد كروبالا: "أطالب بالتزام أكبر بالسلام من الحكومة وكذلك من زعيم المعارضة ميرز". (روسيا اليوم)