"تهيّئات مغرضة".. روسيا تنفي وجود شيشانيين على الحدود مع كرواتيا

وصفت السفارة الروسية في سراييفو مزاعم الصحافة الغربية عن "شيشانيين عالقين على حدود البوسنة والهرسك مع كرواتيا بعد فرارهم من التعبئة في الجيش الروسي" بأنها "تهيّئات مغرضة".



ولم تعلق السفارة الروسية على هذه التقارير، وقالت في بيانها: "نحن نراقب تطورات الوضع عن كثب. كما أنه لم تردنا أي طلبات من المواطنين الروس بهذا الخصوص". (روسيا اليوم)

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