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عربي-دولي

الحكومة الروسية تفسخ الاتفاقات المبرمة مع مجلس أوروبا

Lebanon 24
30-12-2022 | 15:30
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أعلنت الحكومة الروسية فسخ الاتفاقات المبرمة مع مجلس أوروبا، ورفع قرار خاص بذلك إلى الرئيس فلاديمير بوتين، قبل إحالته إلى مجلس "الدوما" لإقراره.
 
وتضمن القرار الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على شبكة الإنترنت: "الموافقة على الاقتراح وتقديمه إلى الرئيس لإحالته إلى مجلس الدوما لإنهاء المعاهدات المبرمة مع مجلس أوروبا".
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ويأتي ذلك بينما تمر العلاقات بين روسيا والمنظومة الغربية في أكثر مراحلها توترا، حيث اتخذت حزمة واسعة من العقوبات ضد روسيا. (روسيا اليوم) 
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