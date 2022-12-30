تأجيل وإلغاء 50 رحلة جوية في مطارات موسكو

أفادت خدمة "جداول ياندكس"، بأن 50 رحلة جوية تم تأجيلها أو إلغاؤها مساء الجمعة في مطارات فنوكوفو، ودوموديدوفو، وشيريميتيفو، في العاصمة الروسية موسكو بسبب التساقط الكثيف للثلوج.



وفقا للمعلومات اعتبارا من الساعة 20.02 بتوقيت موسكو، تأخرت سبع رحلات في مطار فنوكوفو، وألغيت اثنتان. وتأخرت 27 رحلة في مطار دوموديدوفو، وألغيت واحدة. وتأخرت عشر رحلات في مطار شيريميتيفو، وألغيت اثنتان. (روسيا اليوم)

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