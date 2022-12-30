الطاقة الذرية تعلن انقطاع خط الطاقة الاحتياطي بمحطة زابوروجيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انقطاع خط الطاقة الاحتياطي في محطة زابوروجيا الكهرذرية، نتيجة للأضرار الناجمة عن القصف الذي تعرض له محيط المحطة قبل ساعات.



وقالت الوكالة في بيانها: "تم قطع خط طاقة احتياطي 330 كيلوفولط يصل إلى محطة زابوروجيا بسبب الأضرار الناجمة عن القصف" وأن العمل على إعادة الخط الاحتياطي قد بدأ. (روسيا اليوم)

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