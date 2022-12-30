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الطاقة الذرية تعلن انقطاع خط الطاقة الاحتياطي بمحطة زابوروجيا

Lebanon 24
30-12-2022 | 16:30
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انقطاع خط الطاقة الاحتياطي في محطة زابوروجيا الكهرذرية، نتيجة للأضرار الناجمة عن القصف الذي تعرض له محيط المحطة قبل ساعات.

وقالت الوكالة في بيانها: "تم قطع خط طاقة احتياطي 330 كيلوفولط يصل إلى محطة زابوروجيا بسبب الأضرار الناجمة عن القصف" وأن العمل على إعادة الخط الاحتياطي قد بدأ. (روسيا اليوم) 
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