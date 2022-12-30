بمجرد إعلان وفاة أسطورة كرة القدم العالمية، بيليه، انتشرت على المنصات الاجتماعية، صور قيل إنها توثق آخر ظهور له قبيل وفاته في المستشفى، حيث كان يعالج لأيام.



الحقيقة، أن جميع تلك الصور قديمة ولا تمت بصلة للفترة الأخيرة التي قضاها بيليه في المستشفى، وفق وكالة فرانس برس.

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وحصدت أربعة من تلك الصور مئات التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مباشرة بعد إذاعة خبر وفاة بيليه، عن 82 عاماً، بعد أن خسر معركته الأخيرة مع سرطان القولون الذي اكتشفه الأطباء في جسده منذ أيلول 2021 خلال فحوص روتينية.



ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فإنّ جميع الصور المنتشرة لا تصوّر بيليه في ظهوره الأخير من المستشفى حيث كان يعالج.



فالصورة الأولى التي يظهر فيها بيليه حاملاً بالوناً أزرق، نشرت عبر حسابه الرسمي على إنستغرام في 24 أيلول 2021، مرفقة بتعليق شكر فيه الطاقم الطبيّ الذي يعتني به.





والصورة الثانية، التي يبدو فيها مبتسماً وهو يرفع قبضته، نشرت أيضاً عبر حسابه على إنستغرام في التاسع من أيلول 2021 وهو يطلع فيها متابعيه عن حالته الصحيّة وعن خضوعه لآخر جلسة علاج عام 2021.





أما الصورة الثالثة فقد نشرتها ابنة بيليه، كيلي ناسيمنتو، عبر صفحتها على إنستغرام في أيلول 2021. وفي ما خص الصورة الرابعة أيضاً، فهي منشورة على حساب ابنة بيليه في أيلول 2021. أما الصورة الثالثة فقد نشرتها ابنة بيليه، كيلي ناسيمنتو، عبر صفحتها على إنستغرام في أيلول 2021. وفي ما خص الصورة الرابعة أيضاً، فهي منشورة على حساب ابنة بيليه في أيلول 2021.