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عربي-دولي

بولسونارو يغادر البرازيل قبل تسليم الوشاح إلى لولا دا سيلفا

Lebanon 24
30-12-2022 | 17:50
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غادر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو البرازيل متوجهاً إلى الولايات المتحدة قبل يومين من انتهاء ولايته وتنصيب خلفه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
بولسونارو لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس اليساري الجديد الذي كان يفترض أن يسلّمه الوشاح الرئاسي، غداً الأحد، وفقاً للبروتوكول.
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وقد سافر بولسونارو على متن طائرة تابعة للقوات الجوية.
وقال: "أنا في رحلة جوية، سأعود قريباً".
وأضاف: "لن يتوقف العالم في الأول من كانون الثاني.. هناك مستقبل كبير أمامنا".
وتابع: "نخسر معارك لكننا لا نخسر الحرب".

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