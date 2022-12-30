الخارجية الأميركية: قلقون إزاء علاقة الصين مع روسيا

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قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قلقة بسبب مساندة الصين لروسيا مع استمرار موسكو في غزو أوكرانيا، وذلك بعدما أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ اجتماعا بالفيديو.وقال متحدث باسم الوزارة: "تدّعي بكين الحياد لكن سلوكها يوضح أنها مازالت تستثمر في علاقات قوية مع روسيا» مضيفا أن واشنطن «تراقب أنشطة بكين عن قرب".