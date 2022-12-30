Advertisement

عربي-دولي

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً باتجاه البحر الشرقي

Lebanon 24
30-12-2022 | 19:30
A-
A+
Doc-P-1024609-638080493503796016.jpg
Doc-P-1024609-638080493503796016.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت كوريا الشمالية فجر السبت "صاروخا بالستيا غير محدد"، حسبما أعلن جيش كوريا الجنوبية.
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى بحر اليابان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن: إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ يؤكد تأثير برنامجها الصاروخي غير الشرعي على زعزعة الاستقرار (الجزيرة)
lebanon 24
31/12/2022 08:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تجربة كوريا الشمالية الصاروخية... كيق علّقت أميركا؟
lebanon 24
31/12/2022 08:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
اليابان: إشارات على أن كوريا الشمالية ستطلق صاروخاً باليستياً ثانياً
lebanon 24
31/12/2022 08:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة يونهاب: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية
lebanon 24
31/12/2022 08:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24

كوريا

صاروخ

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:30 | 2022-12-31
01:00 | 2022-12-31
00:30 | 2022-12-31
00:00 | 2022-12-31
23:30 | 2022-12-30
23:00 | 2022-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website