كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً باتجاه البحر الشرقي

أطلقت كوريا الشمالية فجر السبت "صاروخا بالستيا غير محدد"، حسبما أعلن جيش كوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى بحر اليابان.