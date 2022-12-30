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عربي-دولي

تجربة كوريا الشمالية الصاروخية... كيق علّقت أميركا؟

Lebanon 24
30-12-2022 | 23:00
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أكدت القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، السبت، أن "التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية لا تشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة أو لحلفائها".

وقالت القيادة الأميركية في بيان إن "إطلاق الصواريخ يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير القانونية لكوريا الشمالية".
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وشدد البيان على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.

وقال جيش كوريا الجنوبية، السبت، إن الجارة الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية.

وهذا الإطلاق هو الأحدث في إطار سلسلة غير مسبوقة من التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام حيث تواصل بيونغ يانغ تطوير الأسلحة وسط تكهنات بأنها قد تجري تجربة نووية للمرة السابعة.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن الصواريخ الباليستية الثلاثة قصيرة المدى جرى إطلاقها من مقاطعة هوانغهاي الشمالية جنوبي العاصمة، بيونغ يانغ.

وقال خفر السواحل الياباني أيضا إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا بالستيا وأرسل إشعارا بشأن صاروخ آخر. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن صاروخا ثانيا أطلقته كوريا الشمالية سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وأطلقت كوريا الشمالية الصواريخ غداة إعلان وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أنها أجرت بنجاح اختبارا لمركبة فضائية تعمل بالوقود الصلب.

وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 70 صاروخا بالستيا هذا العام، من بينها حوالي ثمانية صواريخ عابرة للقارات، ناهيك عن عمليات الإطلاق، السبت.

ولم تأت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية على أي ذكر لإطلاق صواريخ، لكنها قالت، السبت، إن الزعيم، كيم جونغ أون، ترأس اجتماعا للحزب، الجمعة، لاتخاذ قرار بشأن السياسة والاستراتيجية لعام 2023.(الحرة) 
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