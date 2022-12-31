تظاهرات بشمال سوريا تنديداً بتقارب بين دمشق وأنقرة عبر موسكو

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ندد مئات السوريين خلال تظاهرات نظموها، بالتقارب التركي- السوري، بعد يومين من استضافة موسكو وزيري دفاع البلدين في أول لقاء رسمي منذ عام 2011.وتمّ تنظيم التظاهرات في شمال وشمال غرب سوريا، فقد رفع المتظاهرون رايات المعارضة ولافتات عدة، كتب في إحداها "من الأخير لن نصالح"، وذلك في مدينة الباب، كبرى مدن الشمال السوري والواقعة تحت سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة.وكانت موسكو جمعت وزراء الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره التركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس في محدثات ثلاثية، عرضت لـ"سبل حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين".كما أشارت موسكو إلى أن اللقاء بحث "الجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة".