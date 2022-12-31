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المعارضة الفنزويلية تحلّ "الحكومة المؤقتة" برئاسة خوان غوايدو

Lebanon 24
31-12-2022 | 01:30
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أعلنت المعارضة الفنزويلية حلّ "الحكومة المؤقتة" التي نصبت نفسها برئاسة خوان غوايدو، منذ العام 2019.

وأكد سكرتير الجمعية الوطنية الفنزويلية خوسيه انطونيو فيغيريدو، أن "مجموع الأصوات 72 صوتا مؤيدا لحل الحكومة، و29 معارضا و8 امتنعوا عن التصويت".
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وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد أعلن في الأول من الشهر الجاري، أن سلطات بلاده ستطلق خلال الأيام المقبلة الحوار مع ممثلي المعارضة بشأن الانتخابات المقبلة في البلاد.
المصدر: سبوتنيك
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