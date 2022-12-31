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بقوة 5.5 درجة... زلزال يهزّ تشيلي

Lebanon 24
31-12-2022 | 02:00
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أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزالاً بقوة 5.5 درجة هز مدينة أنتوفاجاستا في تشيلي.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 139 كيلومتراً، بينما ذكرت أنباء سابقة أن قوة الزلزال 5.6 درجة.
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المصدر: الشرق
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زلزال

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