توقعات سعر النفط خلال الـ2023.. استطلاعٌ يكشف عن الثمن المُرتقب

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وتوقع استطلاع شمل 30 من الاقتصاديين والمحللين أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولاراً في 2023، أي أقل بنحو 4.6% عن متوسط استطلاع أجري في تشرين الثاني وتوقع سعراً عند 93.65 دولاراً، بعدما بلغ متوسط سعر الخام 99 دولاراً في 2022.ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر الخام الأميركي إلى 84.84 دولاراً في 2023، مقابل 87.8 دولاراً في العام السابق.الخبير الاقتصادي المساعد في "كابيتال إيكونوميكس" برادلي سوندرز، توقع "أن ينزلق العالم إلى ركود في أوائل عام 2023 مع ظهور تأثيرات التضخم المرتفع وزيادة أسعار الفائدة".ونزل خام برنت أكثر من 15% منذ أوائل تشرين الثاني وجرى تداوله عند حوالي 84 دولاراً، اليوم الجمعة، إذ أدى ارتفاع إصابات كورونا في الصين إلى تراجع توقعات نمو الطلب على النفط في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.بدوره، قال كبير المحللين في "أواندا" إدوارد مويا، إنّ "سوق النفط لا تزال تعاني شحا في المعروض على الرغم من ضعف توقعات الطلب العالمي مع تزايد مخاوف الركود"، مضيفاً أنّ الصين ستكون محور التركيز الأساسي في الربع الأول من العام المقبل.وذكر معظم المحللين أنّ الطلب على النفط سيرتفع بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2023، مدفوعا بتخفيف قيود كورونا في الصين واعتماد البنوك المركزية نهجاً أقل تشدداً بشأن أسعار الفائدة.وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن يكون تأثير العقوبات الغربية على النفط الروسي ضئيلاً.وقال محللون في بنك "غولدمان ساكس" في مذكرة: "لا نتوقع أي تأثير لسقف السعر، الذي سيمنح قدرة على المساومة للمشترين من دول أخرى".وذكرت شركة "كبلر" للبيانات والتحليلات "في حالة حدوث انخفاض حاد في الصادرات الروسية (وهو ما لا نتوقع حدوثه)، فمن المرجح أن تكون أوبك+ مستعدة لزيادة الإنتاج لمنع الأسعار من الارتفاع الشديد".