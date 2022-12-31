معطيات بارزة.. 5 عوامل كان لها تأثير مدمر على أسواق الطاقة في الـ2022

غالباً ما يؤثر حدث واحد على قطاع الطاقة بطرق متعددة، ففي عام 2020؛ كانت جائحة كورونا لها تأثير متتالٍ على سوق الطاقة لذلك العام، واستمر التأثير حتى هذا العام؛ حيث تسببت مشكلات سلسلة التوريد إلى جانب الانتعاش الاقتصادي في ارتفاع أسعار الطاقة. ومع ذلك؛ ظهرت عوامل أخرى في عام 2022 كان لها تأثير مدمر على أسواق الطاقة.

Advertisement

وسلط تقرير نشره موقع "أويل برايس"، الضوء على أهم العوامل التي كان لها تأثير مدمر على أسواق الطاقة العالمية في عام 2022، والتي منها:



1. الغزو الروسي لأوكرانيا



قال الموقع إن روسيا هي واحدة من أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم، وقد أدى غزوها لأوكرانيا والقرار اللاحق من قبل إدارة بايدن بوقف استيراد النفط الروسي إلى اضطراب أسواق الطاقة بشكل خطير في عام 2022 مما أدى إلى عدد من الآثار المتتالية.



2. ارتفاع أسعار الطاقة وسلط تقرير نشره موقع "أويل برايس"، الضوء على أهم العوامل التي كان لها تأثير مدمر على أسواق الطاقة العالمية في عام 2022، والتي منها:قال الموقع إن روسيا هي واحدة من أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم، وقد أدى غزوها لأوكرانيا والقرار اللاحق من قبل إدارة بايدن بوقف استيراد النفط الروسي إلى اضطراب أسواق الطاقة بشكل خطير في عام 2022 مما أدى إلى عدد من الآثار المتتالية.





وتسببت خسارة الواردات الروسية في انقطاع إمدادات البنزين، ثم إنتاج الديزل لاحقًا خلال فترة ارتفاع الطلب عليه. وأدى كل هذا إلى تسجيل أعلى متوسط أسبوعي لأسعار الديزل والبنزين على الإطلاق في الولايات المتحدة، وكانت أسعار الطاقة المرتفعة هذه أيضًا عاملاً رئيسًا في التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا.



3. السحب التاريخي من احتياطي البترول الإستراتيجي



وذكر الموقع أنه لمكافحة ارتفاع أسعار الطاقة؛ أعلن الرئيس بايدن عن أكبر عملية تحرير للنفط من احتياطي البترول الإستراتيجي في التاريخ. ورغم أنه من المفترض أن يتم استخدامه في اضطرابات الإمدادات الشديدة، إلا أن السياسيين استخدموه عبر التاريخ لمحاولة وقف ارتفاع أسعار البنزين؛ خاصة في سنوات الانتخابات. وبلغ مستوى احتياطي البترول الإستراتيجي؛ عند أعلى مستوياته في عام 2010، 726.6 مليون برميل. ومنذ كانون الأول 1984، لم يكن المستوى أبدًا أقل من 450 مليون برميل، لكننا نغادر 2022 مع احتياطي إستراتيجي يبلغ 378 مليون برميل، بانخفاض يقارب 40 بالمئة منذ بداية العام.



4. إقرار الكونغرس لقانون خفض التضخم وأشار الموقع إلى أنه في الأسابيع والأشهر التي أعقبت الغزو الروسي، ارتفعت أسعار النفط الخام العالمية إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2008؛ حيث اتخذت إدارة بايدن قراراً بوقف استيراد النفط من روسيا، مما تسبب في اضطرابات خطيرة في قطاع التكرير.وتسببت خسارة الواردات الروسية في انقطاع إمدادات البنزين، ثم إنتاج الديزل لاحقًا خلال فترة ارتفاع الطلب عليه. وأدى كل هذا إلى تسجيل أعلى متوسط أسبوعي لأسعار الديزل والبنزين على الإطلاق في الولايات المتحدة، وكانت أسعار الطاقة المرتفعة هذه أيضًا عاملاً رئيسًا في التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا.وذكر الموقع أنه لمكافحة ارتفاع أسعار الطاقة؛ أعلن الرئيس بايدن عن أكبر عملية تحرير للنفط من احتياطي البترول الإستراتيجي في التاريخ. ورغم أنه من المفترض أن يتم استخدامه في اضطرابات الإمدادات الشديدة، إلا أن السياسيين استخدموه عبر التاريخ لمحاولة وقف ارتفاع أسعار البنزين؛ خاصة في سنوات الانتخابات. وبلغ مستوى احتياطي البترول الإستراتيجي؛ عند أعلى مستوياته في عام 2010، 726.6 مليون برميل. ومنذ كانون الأول 1984، لم يكن المستوى أبدًا أقل من 450 مليون برميل، لكننا نغادر 2022 مع احتياطي إستراتيجي يبلغ 378 مليون برميل، بانخفاض يقارب 40 بالمئة منذ بداية العام.

وعلى الرغم من اسمه، كان يُنظر إلى قانون خفض التضخم على أنه "مشروع قانون لتغيير المناخ"؛ حيث تهدف الاستثمارات إلى وضع الولايات المتحدة على طريق خفض الانبعاثات بنسبة 40 بالمئة تقريبًا بحلول عام 2030. ويمثل مشروع القانون أكبر استثمار فردي للمناخ في تاريخ الولايات المتحدة وكانت شركات الطاقة المتجددة أكبر الرابحين منه ولكن كانت هناك أيضًا بعض الأحكام القضائية ساهمت في مساعدة شركات النفط والغاز الكبيرة التي يمكنها الاستثمار في تقنيات جديدة لاحتجاز الكربون والميثان.



5. تسرب خط أنابيب كيستون

وأضاف الموقع أن مختبر لورانس ليفرمور الوطني أعلن في كانون الأول عن اختراق علمي كبير في مجال الاندماج النووي. ومع ذلك؛ فإن هذا شبيه بالخطوة التي اتخذها الأخوان رايت في طريقهم إلى مهمة مأهولة إلى القمر. إنها خطوة كبيرة بالتأكيد، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه.



وكانت هناك أيضًا القصة المستمرة لانخفاض طاقة التكرير في الولايات المتحدة والتي ساعدت في تمكين نقص الديزل هذا العام. وهذا الوضع لم يساعده الموقف المعادي الذي تواصل إدارة بايدن اتخاذه تجاه صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة. ومع ذلك؛ انتعش إنتاج النفط الأمريكي هذا العام، وسينتهي العام بثاني أعلى مستوى إنتاج تم تسجيله. (عربي21)