بعد مقتل ضباط قرب قناة السويس... أول تحرك من الحكومة المصرية

Advertisement

بعد اشتباكات الأمن المصري مع مجهولين في مدينة الإسماعيلية قرب قناة السويس، أصدرت محافظة الإسماعيلية بياناً عقبت فيه على الحادثة.وجاء في البيان: "قام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث الهجوم الإرهابي علي كمين مسجد الصالحين، والذي وقع مساء اليوم الجمعة، والاطمئنان عليهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية".وأضاف: "اطمئن المحافظ خلال الزيارة على توفير أقصى سبل الرعاية الصحية للمصابين، وأوصى بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم، بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية لكافة الأبطال".ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن المصرية وعناصر مجهولة في مدينة الإسماعيلية قرب قناة السويس، حيث سقط عدد من القتلى والمصابين نتيجة الاشتباك.وأكدت المصادر سقوط 3 قتلى و11 مصاب من قوات الشرطة المصرية، فيما قتل عنصر تكفيري.وقالت المصادر أن الاشتباكات وقعت مع كمين أمني قرب مسجد الصالحين فى الإسماعيلية. (روسيا اليوم)