قتيل وجرحى جراء اصطدام حافلتين بالقرب من مطار طهران الدولي

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توفي شخص وأصيب 49 آخرون إثر اصطدام حافلتين بالقرب من مطار طهران الدولي "مطار الإمام الخميني"، على بعد 25 كم جنوب العاصمة.وبحسب المعلومات، تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات القريبة عقب وقوع الحادث في السادسة والنصف صباحاً بتوقيت طهران بينما كانت تقل الحافلتان العمال الى أماكن عملهم.وكانت إحدى الحافلتين تقل عمال مركز صناعي جنوب العاصمة والأخرى تخص عمال محيط المطار ممن يهتمون بالأشجار والزهور في محيط المطار. (روسيا اليوم)