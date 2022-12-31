Advertisement

عربي-دولي

آخرها ارتبط برونالدو ونادي "النصر".. صفقات تاريخية طُبعت في تاريخ كرة القدم

Lebanon 24
31-12-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1024696-638080828583119546.jpg
Doc-P-1024696-638080828583119546.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُصنف صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى "النصر" السعودي، ضمن الصفقات التاريخية في سوق الانتقالات، حيث ستترك هذه الصفقة أثراً قوياً في عالم التعاقدات في المستقبل بعد أن كسر النادي السعودي الحاجز بضم لاعب عُرف بجديته الكبيرة.
Advertisement

ولا تعتبر هذه الصفقة، الأولى في عالم "الصفقات المستحيلة" ذلك أن تاريخ كرة القدم في العالم يحتفظ بعديد الصفقات المدوية التي لم يكن أحد يتوقعها، ولكن الميركاتو لا يعترف بالمستحيل وشهد أحداثاً مثيرة طوال السنوات الماضية كان نادي برشلونة طرفاً مهماً فيها.

ولم يكن أحد يتوقع أن يُشاهد الأرجنتيني ليونيل ميسي بألوان فريق غير نادي برشلونة الإسباني، ولكن باريس سان جيرمان الفرنسي منح العالم فرصة مشاهدة ميسي دون ألوان النادي الكتالوني في صفقة هزّت العالم على جميع المستويات وأعادت تشكيل المشهد في أوروبا بالكامل، خاصة وأن الباريسي أصبح يملك قوة ضاربة في الهجوم.

وصدم لويس فيغو الجماهير في أوروبا، بانتقاله من برشلونة إلى ريال مدريد في خطوة جريئة أشعلت نيران غضب جماهير فريقه السابق التي وصفته بالخائن، حيث كان انضمام لاعب من النادي الكتالوني إلى النادي الملكي بمثابة المعجزة، ولكن فيغو تجرأ على ذلك وهو في قمة مجده.

ويُعتبر انتقال دييغو أرماندو مارادونا إلى نادي نابولي من بين الصفقات التاريخية، لأن الصفقة ساعدت في إعادة كتابة التاريخ في الكالتشيو وجعلت نادي برشلونة يتحسر لسنوات طويلة على ضياع أسطورة كرة القدم الذي أصبح رمزاً في مدينة نابولي التي تُخلد ذكراه.

كما أن البرازيلي رونالدو كان بطل عديد الصفقات المميزة، بداية برحيله عن برشلونة باتجاه إنتر ميلانو الإيطالي، قبل عودته إلى إسبانيا من بوابة ريال مدريد الغريم التاريخي لبرشلونة، قبل أن يظهر مجدداً في الكالتشيو وهذه المرة بأزياء نادي ميلان المنافس الكلاسيكي للإنتر.

وصنعت بعض الصفقات الحدث، ولكنها لم ترتق إلى مستوى إحداث رجات قوية، مثل مشاهدة فرانك لامبارد بزي مانشستر سيتي بعد سنوات مع تشلسي الإنكليزي، أو تألق الأرجنتيني كارلوس تيفيز مع مانشستر سيتي وهو الذي تألق مع مانشستر يونايتد إضافة إلى انتقال روبيرتو باجيو من يوفنتوس إلى نادي ميلان، وكذلك انتقال صامويل إيتو إلى برشلونة بعد أن نشأ في ريال مدريد وغير ذلك من الصفقات الأخرى التي لم يكن لها أثر إلا على الفريق السابق للنجم. (العربي الجديد)

عربي-دولي

رياضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:29 | 2022-12-31
17:36 | 2022-12-31
17:31 | 2022-12-31
15:30 | 2022-12-31
15:00 | 2022-12-31
14:30 | 2022-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website