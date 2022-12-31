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رحيلُ أيقونة الإنسانية.. وفاة البابا السابق بنديكتوس السادس عشر في الفاتيكان

Lebanon 24
31-12-2022 | 04:48
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توفي البابا السابق بنديكتوس السادس عشر في مقرّ إقامته بالفاتيكان عن عمرٍ ناهز 95 عاماً، وذلك بعد مرور عقدٍ من الزمن تقريباً على تنحيه عن مهامهِ لدواعٍ صحية.
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وقاد البابا الراحل الكنيسة الكاثوليكية لمدّة تقل عن 8 سنوات، حتى أصبح عام 2013 أول بابا يتنحى عن المنصب منذ 600 عام.

وأمس الجمعة، أعلن المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إنّ حالة البابا الراحل كانت مستقرة، وقد أمضى ليلة هادئة وشارك في قداس انعقد في غرفته بعد ظهر الخميس. 

وكان البابا فرنسيس أعلن يوم الأربعاء أن صحة بنديكتوس تدهورت بشدة، ودعا إلى الصلاة من أجله.

وأكد الفاتيكان لاحقا أن صحة البابا السابق ساءت "بسبب التقدم في السن" في حين قال مصدر في الفاتيكان لوكالة "فرانس برس" إن صحّته بدأت تتدهور "قبل نحو أيام". 

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