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عربي-دولي

من روسيا.. قرارٌ مالي "تحفيزي" لجنودها في أوكرانيا

Lebanon 24
31-12-2022 | 06:00
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أعلنت السلطات الروسية الجمعة أنها قرّرت إعفاء الجنود وموظفي الدولة المنتشرين في أوكرانيا من الضريبة على الدخل.

ويتعلق الإجراء الجديد بجميع الروس الذين يقاتلون في المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت روسيا ضمها رغم أنها ما زالت لم تسيطر عليها بالكامل وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.
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وأشار الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى إعفاء وارد في قانون لمكافحة الفساد نشرت السلطات الروسية تفاصيله مساء الخميس.

وجاء في المرسوم أن عناصر الجيش والشرطة والقوات الأمنية وغيرهم من موظفي الدولة الذين يخدمون في المناطق الأربع لن يتعيّن عليهم بعد اليوم تقديم معلومات بشأن "دخلهم ومصاريفهم وأصولهم".
ويمنح المرسوم الجنود الحق في تلقي "مكافآت وهدايا" إذا كانت "ذات طابع إنساني" وتم تلقيها في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.
ويُطبّق المرسوم على أزواج هؤلاء وأطفالهم ويتم العمل به بأثر رجعي من تاريخ 24 فبراير 2022، يوم أطلقت روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وأطلق الكرملين سلسلة حوافز للروس لدفعهم إلى القتال في أوكرانيا، من حوافز مالية وصولا إلى تسهيلات مصرفية وأخرى مرتبطة بالعقارات بينما تعهّد تقديم مساعدات مالية للعائلات في حال مقتل أو إصابة أحبائهم.
 
 
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