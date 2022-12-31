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عربي-دولي

تهنئة من الرئيس الصيني لبوتين.. ماذا فيها؟

Lebanon 24
31-12-2022 | 08:30
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أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ في برقية تهنئة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن استعداده للحفاظ على اتصالات وثيقة معه في العام الجديد، وذلك بحسب ما أفاد تلفزيون الصين المركزي.

وقال شي في البرقية: "أنا مستعد للحفاظ على اتصالات وثيقة مع الرئيس بوتين من أجل قيادة بلدينا نحو تعميق التعاون الاستراتيجي الشامل والتفاعل العملي في مختلف المجالات لصالح شعبي البلدين".
 
مع هذا، فقد أكد شي أنّ العلاقات الروسية الصينية ستحصل في عام 2023 على فرص جديدة للتنمية، مشيراً إلى أنه في العام 2022، حافظت العلاقات الروسية الصينية على زخم جيد، وقال إن "التعاون الروسي الصيني في المجالين التجاري والاقتصادي نما بشكل مطرد، وحقق التعاون في مجالات مثل الطاقة والاستثمار والاتصالات نتائج جديدة".
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وكان بوتين أكد أمس في تهنئة لنظيره الضيني بمناسبة عيد رأس السنة واقتراب عيد الربيع في الصين، أنه في العام الماضي "استمرت الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين في التطور، وأظهرت ديناميكيات عالية وقدرة على مقاومة التحديات الخارجية"، حسبما جاء على موقع الكرملين.

وأعرب بوتين عن ثقته في أنه "يمكن من خلال الجهود المشتركة أن يرتقي التعاون بين البلدين إلى مستوى جديد أعلى، بما يعود بالنفع على الشعبين الروسي والصيني، ولمصلحة تعزيز الاستقرار والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

وخلال اجتماع مع شي عبر تقنية الفيديو أمس الجمعة دعا بوتين نظيره الصيني لزيارة موسكو في ربيع العام المقبل.
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