واشنطن: بكين تدعي "الحياد"

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أعربت الولايات المتحدة عن شعورها بالقلق بعد أن عقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج اجتماعاً بالفيديو، الجمعة، اتفقا فيه على تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن "الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء انحياز الصين لروسيا مع استمرار موسكو في غزوها لأوكرانيا".وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "تدعي بكين أنها محايدة، لكن سلوكها يوضح أنها لا تزال تستثمر في علاقات وثيقة مع روسيا"، مضيفاً أن واشنطن "تراقب نشاط بكين عن كثب".ولفت إلى أن الولايات المتحدة حذرت الصين من تداعيات تقديمها أي مساعدات عسكرية لروسيا لدعمها في الحرب الجارية بأوكرانيا.