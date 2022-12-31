تحذيرٌ أميركي جديد يخصّ "داعش".. ماذا كشفت واشنطن؟

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أفادت القيادة المركزية الأميركية مؤخراً، أن قواتها وحلفائها في العراق وسوريا تمكنت من إلحاق خسائر بتنظيم "داعش" تقدر بنحو 700 قتيل خلال العام الجاري، لكنها حذرت من رغبة التنظيم في "الضرب خارج المنطقة ومواصلة العمل مع المنتسبين في جميع أنحاء العالم".وقالت القيادة الأميركية في بيان إنها نفذت والقوات الشريكة "مئات العمليات ضد تنظيم (داعش) في العراق وسوريا، أدت لتدهوره وإخراج كادر من كبار القادة من ساحة المعركة"، من بينهم زعيم التنظيم إضافة إلى عشرات القادة الإقليميين ومئات المقاتلين.وأشارت إلى أن عملياتها خلال العام الجاري أسفرت عن "اعتقال 215 شخص والقضاء على 466 من عناصر (داعش) في سوريا"، إضافة إلى "اعتقال 159 عنصراً وسقوط ما لا يقل عن 220 شخصاً في العراق"، مؤكدةً أن العمليات "لم تسفر عن إصابة أو مقتل أي من جنود القوات الأميركية".ولفت البيان الأميركي إلى أن "تنظيم داعش يحافظ على نوايا خبيثة فيما يتعلق بمخيم الهول للنازحين وأكثر من 20 مركز اعتقال في سوريا تؤمنها قوات سوريا الديمقراطية".وذكر أن "داعش" لديه الرغبة "في الضرب خارج المنطقة ويواصل العمل مع المنتسبين في جميع أنحاء العالم، وبالأخص من أفغانستان وإفريقيا".