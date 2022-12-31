Advertisement

عربي-دولي

تحذيرٌ أميركي جديد يخصّ "داعش".. ماذا كشفت واشنطن؟

Lebanon 24
31-12-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1024738-638080902202150694.png
Doc-P-1024738-638080902202150694.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت القيادة المركزية الأميركية مؤخراً، أن قواتها وحلفائها في العراق وسوريا تمكنت من إلحاق خسائر بتنظيم "داعش" تقدر بنحو 700 قتيل خلال العام الجاري، لكنها حذرت من رغبة التنظيم في "الضرب خارج المنطقة ومواصلة العمل مع المنتسبين في جميع أنحاء العالم".
Advertisement

وقالت القيادة الأميركية في بيان إنها نفذت والقوات الشريكة "مئات العمليات ضد تنظيم (داعش) في العراق وسوريا، أدت لتدهوره وإخراج كادر من كبار القادة من ساحة المعركة"، من بينهم زعيم التنظيم إضافة إلى عشرات القادة الإقليميين ومئات المقاتلين.

وأشارت إلى أن عملياتها خلال العام الجاري أسفرت عن "اعتقال 215 شخص والقضاء على 466 من عناصر (داعش) في سوريا"، إضافة إلى "اعتقال 159 عنصراً وسقوط ما لا يقل عن 220 شخصاً في العراق"، مؤكدةً أن العمليات "لم تسفر عن إصابة أو مقتل أي من جنود القوات الأميركية".

ولفت البيان الأميركي إلى أن "تنظيم داعش يحافظ على نوايا خبيثة فيما يتعلق بمخيم الهول للنازحين وأكثر من 20 مركز اعتقال في سوريا تؤمنها قوات سوريا الديمقراطية".

وذكر أن "داعش" لديه الرغبة "في الضرب خارج المنطقة ويواصل العمل مع المنتسبين في جميع أنحاء العالم، وبالأخص من أفغانستان وإفريقيا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2022-12-31
14:00 | 2022-12-31
13:30 | 2022-12-31
13:00 | 2022-12-31
12:30 | 2022-12-31
12:00 | 2022-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website