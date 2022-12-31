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عربي-دولي

هل ستنتهي أزمة أوكرانيا في الـ2023؟ جنرال يُجيب

Lebanon 24
31-12-2022 | 11:30
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قال ضابط كبير في الجيش البولندي إن الأزمة في أوكرانيا لن تنتهي عام 2023، لكنه في الوقت نفسه يرى أن هذا العام سيكون مصيريا بالنسبة لكييف.
وبحسب مجلة "بانكير"، فقد لفت الجنرال البولندي ليون كومورنيتسكي إلى أن "الأموال التي تنفقها الولايات المتحدة على أوكرانيا هي أفضل دليل على أن الأميركيين يدركون جيداً أن هذه الأزمة لن تنتهي في عام 2023".
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لكنه في الوقت نفسه، أشار إلى أنه بحلول عام 2023 سيكون من الممكن رؤية "إشارات معينة" تشير إلى أن أطراف النزاع بدأت تميل إلى إنهائها.
وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو تزويد نظام كييف بالأسلحة، وتخصيص عشرات المليارات من الدولارات لهذا الغرض.
من جانبها، ذكرت موسكو مراراً وتكراراً أن توريد الأسلحة الغربية يؤخر إنهاء الأزمة فقط، لافنة إلى أن هذه الأسلحة ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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