سوناك: مشكلات بريطانيا لن تختفي في 2023 بعد سنة صعبة

حذر رئيس الوزرء البريطاني ريشي سوناك في رسالة وجهها بمناسبة العام الجديد من أن "مشكلات المملكة المتحدة "لن تختفي في عام 2023، وذلك بعد 12 شهراً صعبة".

وتعهد رئيس الوزرء البريطاني في رسالة للشعب بعد عام مضطرب في السياسة البريطانية بأن يتم إظهار "أفضل ما في بريطانيا" في الأشهر المقبلة مع استمرار البلاد في دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

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كذلك، أشار سوناك إلى تتويج الملك جورج الثالث يوم 6 أيار، متوقعاً أن يؤدي هذا التتويج إلى لم شمل الدولة.

ووصف سوناك العام الماضي بأنه "صعب" قائلاً: "بمجرد تعافينا من جائحة عالمية غير مسبوقة، شنت روسيا غزواً بربرياً وغير قانوني على أوكرانيا".

وأضاف: "لقد كان لهذا الغزو تأثير اقتصادي عميق على العالم، والمملكة المتحدة ليست محصنة ضده".

وأكمل: "الآن، أعرف أن العديد منكم شعروا بهذا التأثير في المنزل. لهذا السبب، اتخذت هذه الحكومة قرارات صعبة ولكن عادلة للسيطرة على الاقتراض والدين".

وختم: "وبسبب هذه القرارات، تمكنا من مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً لمواجهة التكلفة المرتفعة لفواتير الطاقة".